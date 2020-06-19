Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Vaka sayısı da bin 214 artarak 185 bin 245 yükseldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor.İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadesini kullandı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.







