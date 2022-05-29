Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca o uygulamanın sona erdiğini böyle duyurdu /29 Mayıs 2022 21:56

Bakan Koca o uygulamanın sona erdiğini böyle duyurdu

Koronavirüste günlük vaka sayısı üç gün üst üste binin altında kalınca sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu tamamen kaldırılmış oldu.

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Daha önce açıklanan ve vaka sayısının üç gün üst üste binin altınca çıkması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldıracalağı duyurusu yürürlüğe girdi.

Açıklanan günlük koronavirüs vaka sayıları üç gün üst üste binin altında kalınca sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu tamamen kaldırılmış oldu.

Bakan Koca o gelişmeyi böyle duyurdu:

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.


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