Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden 'Selahattin Demirtaş' açıklaması /29 Mayıs 2022 22:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

CHP'nin Van'da düzenlediği belediye başkanları toplantısına katılan ve vatandaş ziyaretleri sırasında bir kişinin "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz." ifadesine "İnşallah." diyerek cevap veren belediye başkanı Mansur Yavaş konusunda belediye cephesinden bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Ülkücü geçmişiyle bilinen ve sağ seçmen arasında da destekçileri bulunan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Demirtaş' cevabı konuşulmaya devam ediyor.

Partisinin Van'daki toplantısına katılan ve vatandaş ziyaretleri sırasında bir kişinin "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz." ifadesine "İnşallah." diyerek cevap veren belediye başkanı Mansur Yavaş konusunda belediye cephesinden bir açıklama geldiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Başkan Mansur Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen yurttaşa "İnşallah" demediği yönünde bir açıklama yayımladı.

CHP, il ve ilçe belediye başkanının katılımıyla Van’da düzenlediği çalıştay öncesi esnafı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir vatandaş, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş “İnşallah” cevabını vermişti. Konuyla ilgili haberlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada Yavaş’ın özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne "İnşallah" yanıtı verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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