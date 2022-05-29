Samanyolu Haber /Sağlık / "Maymun çiçeği vakaları 257'ye yükseldi" /29 Mayıs 2022 22:48

"Maymun çiçeği vakaları 257'ye yükseldi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cepheinden yapılan yeni açıklamada, koronavirüs sonrası dünyada yeni bir salgın endişesine neden olan maymun çiçeği vaka sayısının 257'ye yükseldiğinin açıklandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgiler paylaşıldı.

26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı ve 120 şüpheli vakanın incelendiği aktarılırken, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

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