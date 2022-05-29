Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin sonucu belli oldu /29 Mayıs 2022 22:54

Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin sonucu belli oldu

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yarıştığı başkanlık seçimi sona erdi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta merakla beklenen başkanlık seçiminin sonucu belli oldu.

mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yarıştığı başkanlık seçimini kullanılan gerçeli 3965 oyun 2777'sini alan Çebi'nin kazandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan seçildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.

Açıklanan sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oy aldı.
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