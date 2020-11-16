Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 94 can kaybı, 3316 yeni hasta /16 Kasım 2020 21:51

Bakan Koca son verileri açıkladı: 94 can kaybı, 3316 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 316 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 11 bin 601 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 417 bin 594'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 712 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 610

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 610,  toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375, bugünkü test sayısı 151 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

'TEDBİRLERE UYMA SORUMLULUĞU HEPİMİZE AİT'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 16 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri açıkladı: 94 can kaybı, 3316... Sonraki Haber >>

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:04:59