Bakan Koca son verileri açıkladı: 94 can kaybı, 3316 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 316 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.





Koronavirüs nedeniyle 11 bin 601 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 417 bin 594'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 712 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 610





Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 610, toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375, bugünkü test sayısı 151 bin 516 olarak kayıtlara geçti.





'TEDBİRLERE UYMA SORUMLULUĞU HEPİMİZE AİT'





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 16 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



