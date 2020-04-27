Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /27 Nisan 2020 20:57

Bakan Koca son verileri açıkladı

Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 95 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 131 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Öte yandan bugün 4 bin 651 hasta iyileşti.

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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı.Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirtti.

Koca, temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısındaki azalmanın bugün de devam ettiğini duyurdu.Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki düşüşün de sürdüğünü kaydeden Sağlık Bakanı Koca, “Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerini kullandı.

BUGÜN 4 BİN 651 KİŞİ İYİLEŞTİ

Corona tablosuna göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı.Bugün 2 bin 131 vaka tespit edilirken, 95 kişi de hayatını kaybetti.

Öte yandan bugünkü iyileşen sayısı da 4 bin 651 oldu.Bakan Koca’nın paylaştığı corona tablosuna göre, toplam 918 bin 885 test yapıldı.Toplam vaka sayısının 112 bin 261 olduğu aktarılırken toplam can kaybının da 2 bin 900 olduğu belirtildi.

Toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 736, toplam entübe hasta sayısının da 882 olduğu açıklandı.Ayrıca, toplam 33 bin 791 hastanın iyileştiği duyuruldu.

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