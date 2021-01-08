Bakan Koca son verileri paylaştı: 186 can kaybı 11 bin 479 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 186 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 11 bin 479 kişiye vaka, bin 291 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 22 bin 450 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 894 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 94





Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 94, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145, bugünkü test sayısı 184 bin 193 olarak kayıtlara geçti.





''BİRLİK OLUP KAZANACAĞIZ''





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 8 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







