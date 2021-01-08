Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ın zorunlu güncellemesinde AB istisnası /08 Ocak 2021 21:20

WhatsApp'ın zorunlu güncellemesinde AB istisnası

WhatsApp'ın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Gerekli onayı vermeyenler ise WhatsApp kullanamayacaklar.

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Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılacak.WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. 

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.
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