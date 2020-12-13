Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 218 can kaybı 26 bin 919 yeni vaka /13 Aralık 2020 20:30

Bakan Koca son verileri paylaştı: 218 can kaybı 26 bin 919 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 218 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 26 bin 919 kişiye vaka, 5 bin 103 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.  Koronavirüs nedeniyle 16 bin 417 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 22 bin 215 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 973

Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 973, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780, bugünkü test sayısı 181 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

''ARTIŞ HIZI AZALMAYA DEVAM EDİYOR''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:

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