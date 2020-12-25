Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 256 can kaybı 17 bin 543 yeni vaka /25 Aralık 2020 22:02

Bakan Koca son verileri paylaştı: 256 can kaybı 17 bin 543 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklanan tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 256 kişi artarak 19 bin 731'e yükseldi.

Bugün tespit edilen 17 bin 543 vakanın olduğu ifade edilen güncel koronavirüs tablosuna göre hasta sayısı da 3 bin 199 oldu.

Son 24 saatte iyileşen sayısı da 35 bin 551 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3 bin199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim" dedi.

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