Samanyolu Haber /Politika / Bakan Kurum'dan 'arsız' açıklama: Tabii ki bakanlığın gücünü, seçim kampanyamda kullanacağım /05 Mayıs 2023 09:25

Bakan Kurum'dan 'arsız' açıklama: Tabii ki bakanlığın gücünü, seçim kampanyamda kullanacağım

AKP’nin İstanbul 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık gücünü seçim kampanyanızda kullanıyor musunuz?” sorusuna "Kullanacağım tabii ki" yanıtını verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazeteci Cüneyt Özdemir’in, “Bir izleyicimiz sormuş, bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz” sorusuna, “Bakanlık gücü yetkilerse eğer, yetkilerimi kullanıyorum. Kullanacağım tabii ki” yanıtını verdi.

Kurum, şunları söyledi:

"Niye kullanıyorum? Vatandaşımızın bir sorunu varsa, o sorunun çözümüne ilişkin… (“Seçim kampanyanızda kullanıyorsunuz diye bir eleştiri var” sorusu üzerine) Şöyle yapıyoruz, ne yapıyoruz biliyor musun? Mesela sabah Ataşehir’e gidiyoruz, vatandaşım diyor ki, ‘Bizim burayı Sayın Bakanım rezerv alan ilan edin; biz şu, şu muafiyetlerden yararlanalım’. Akşama imzalıyoruz.

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2B’yle ilgili bir sorunu var. Hızlı bir şekilde bize iletiyorsa eğer, sistem kurduk. Temel atıyoruz… Fındıklı mahallesinde muhtarımız park istedi. Gittik hemen parkını yaptık. Orada bir eksik var, kentsel dönüşümle ilgili bir talep var. Hepsini, bakanlığımızın tüm yetkisini, gücünü kullanıyoruz, kullanacağız tabii. Bu bakanlığın görevi o. Onun dışında maddi olarak bakanlığın tek bir kuruşunu kullanmıyoruz kendi şahsımıza ilişkin. Bir tane minibüsümüz var. Ekibimiz de arkada iki minibüse biniyor. Üç minibüsle geziyoruz.”
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