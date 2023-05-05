Samanyolu Haber /Gündem / Sudan'daki çatışmalarda en az 190 çocuk öldürüldü /05 Mayıs 2023 09:59

Sudan'daki çatışmalarda en az 190 çocuk öldürüldü

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'da çatışmanın başlamasından bu yana 190 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Sudan'daki çatışmalarda en az 190 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'daki çatışmalardan etkilenen çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada her çatışmada olduğu gibi çocukların en çok etkilenenlerin arasında bulunduğunu, onların korunması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve çocukların güvenliğini sağlamaları çağrısında bulunan Russell, "Sudan'daki durum korkunç ve çocuklar hayatlarıyla bunun bedelini ödüyor. Çatışma çocuklar için durmalı" ifadelerini kullandı.

UNICEF'in de Sudan'daki tesislerinin zarar gördüğünü ve kaynaklarının yağmalandığını bildiren Russell, bu durumun yardım çalışmalarını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini kaydetti.

Russell, Sudan'da çatışmanın başlamasından bu yana 190 çocuğun öldürüldüğünü, 1700 çocuğun yaralandığını bildirdii
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