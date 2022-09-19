Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum'dan yeni 'TOKİ' açıklaması /19 Eylül 2022 21:25

Bakan Kurum'dan yeni 'TOKİ' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, ‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi‘nde temel atmaya ekim başlayacaklarını söylediği belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi‘nde temel atmaya ekim başlayacaklarını söyledi.

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, bu konutların fiyatlarının 2+1’de 608 bin, 3+1’deyse 850 bin lira olacağını söylemiş, taksitlerinse sırasıyla 2 bin 280 lira ve 3 bin 187 liradan başlayacağını kaydetmişti: “Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.”
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