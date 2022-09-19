Bosna'nın Sırp kanat temsilcisinden Rusya'ya Ukrayna desteği

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, batılı ülkeler başta olmak üzere birçok devlet ve kurumdan Rusya'ya tepki gelmeye ve yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.





Rusya'ya sınırlı sayıda destek mesajı gelirken bu açıklamayı yapan isimlerden birisinin de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik olduğu belirtildi.







RUSYA'YA DESTEK VERDİ







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini Batı'ya karşı "misilleme" olarak nitelendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini Batı'ya karşı "misilleme" olarak nitelendirdi.





Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milorad Dodik, Batı ülkelerinin, Ukrayna'da "çifte standart" uyguladığını, Ukrayna'daki "Rus nüfusunun yok edilmesinde ses çıkaramadığını" ve bu nedenle Donbas'ta "bombamalar ve ölümler" gerçekleştiğini ileri sürdü.