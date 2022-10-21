Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati: Biraz acı vereceğini hesaplamıştık /21 Ekim 2022 11:40

Bakan Nebati: Biraz acı vereceğini hesaplamıştık

Amerikan basınına konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi modeline dair "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu" dedi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin, “İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD’ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.

Nebati, “İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, “Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir.” ifadesini kullandı.

‘ACI VERİCİ GEÇECEĞİNİ HESAPLAMIŞTIK’
Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye’yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

“Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu.” yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.
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