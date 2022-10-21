Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji hattı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yeni boru hattı projesinin Barselona'yı Akdeniz'in dibinden Fransa'nın Marsilya kentine ve dolayısıyla Avrupa enerji pazarına bağlayacağını söyledi.



Brüksel'de AB liderleri zirvesinde konuşan Sánchez hattın hidrojen taşımaya başlamadan önce geçici olarak doğal gaz taşımak için kullanılabileceğini söyledi.



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BarMar projesiReuters Connect

Boru hattı projesinin ne zaman tamamlanacağı ya da maliyetinin ne olacağı gibi detayları henüz açıklanmadı. Detaylar 8-9 Aralık'ta İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak EuroMed toplantısında belli olacak.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da projeyi "Portekiz-İspanya ve Fransa arasında ve Fransa üzerinden Avrupa'nın geri kalanına uzanan bir yeşil enerji koridoru" olarak tanımladı.





Macron Fransa, İspanya ve Portekiz olarak gelecek haftalarda 3 ülke arasında söz konusu yeşil enerji koridoru inşası projesi üzerinde çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.



Bu ülkeler arasındaki elektrik bağlantılarını artırmayı hedeflediklerine değinen Macron, bu projeyi görüşmek için aralık ayında İspanya'ya gideceğini söyledi.



Bu üç ülkeye göre BarMar olarak adlandırılan boru hattı, İber Yarımadasını Orta Avrupa'ya bağlayacak 'en verimli seçenek'.



Üç lider ayrıca Portekiz ve İspanya arasında, İberya'nın kuzeyindeki Celourico da Beira kentinden Zamora'ya kadar uzanan yenilenebilir gaz bağlantılarını tamamlama konusunda da mutabık kaldı.



İspanya ve Portekiz, gelecekte yeşil hidrojen için kullanılması öngörülen ve Pirene dağları boyunca uzanacak Midcat doğal gaz boru hattı bağlantısı için bastırıyordu.



Ancak Fransa projenin çok maliyetli olduğunu, inşasının uzun süreceğini ve Avrupa'nın enerji sorunlarına çözüm olmayacağını söyleyerek plana karşı çıkıyordu.



Portekiz ve İspanya, Midcat hattının Rus gazına bağımlılıktan kurturlamak isteyen AB ülkelerine de yardımcı olacağını umuyordu. Bu öneriye Almanya Başbakanı Olaf Scholz da destek veriyordu.