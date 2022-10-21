Fakıbaba anlattı: Malı götüren var, el koyan var, adam öldüren var, tefeci var

Bir gün Meral hanım aradı “Bakan bey, yumurtalı köfteniz çok güzelmiş, gelip yiyeceğim” dedi. Dedim “Emrin olur.”

Geldi değil mi?

20 gün önce geldi, 3.5 saat konuştuk. Bacım gibi. Ciddi kadın. Samimi. Fakıbaba’yı da katmak istiyor.

Üç gün önce. Meral hanım dedi ki “Çarşamba saat altıda size geleceğim.” Çocuklarımla eşimle konuştuk. Onlar da çok beğendi. Dediler ki “Anadolu kadını, köyden çıkmış, devlet yurtlarında kalmış, iftiralara rağmen tırnağıyla bu yeri yakalamış.” İnandım. İki buçuk saat oturduk.

“Evet” dediniz.

Tabii. Dedim ki “Milletvekilliğinden de istifa etmek istiyorum, ne diyorsunuz?” “Ben sizin milletvekili olduğunuzu bilmiyordum” dedi. Ne kadar onore edici biliyor musunuz? “Fakıbaba gerekli olduğu için geldim” dedi.

Neden milletvekilliğinden istifa ettiniz?

AK Parti’nin oylarıyla seçildim. Ayrılıyorsam saygısızlık etmemem lazım.

İstifanızı bugün (dün) mü yolladınız?

Bugün. (Dün) Arkadaş saat 13.00’da gitti. 15.30’a kadar bekledi. Almadılar dilekçeyi. Noter’den gönderdim.

AK Parti’den arayan oldu mu?

Olmaz olur mu? Kaç günden beri. Ama kesin karar vermiştim.





İstifa edeceğinizi daha önce söylediniz mi?





Söylemedim. Dedim ki “Ben siyaseti bırakıyorum.” Bunu 11 ay önce en tepedekilere söyledim. “Yazık oluyor” dedim.





Düzelmedi de…





Düzelseydi şey yapar mıydım.





Dilekçenizde dediniz ki “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum” Kimleri kastediyorsunuz?





İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?





Mutlu musunuz?





Çok mutluyum. Üzerimden yük kalktı vallahi. Rahatım abi ya.





Mehmet Kasım Gülpınar’ın istifa edeceği iddia ediliyor. Onun rahatsız olduğunu biliyorum. İstifa eder mi, bilmiyorum. Dürüst adamlar zaten rahatsız. Haklı olarak sorman lazım. “Kardeşim, madem bu kadar şeyler vardı, ne işin var bu partide” değil mi? Mücadele verdim. Bir buçuk sene önce yine bir hırsızı ilçe başkanı yaptılar, istifa ettim. Yalvar yakar, dediler düzelteceğiz. Hala adam orada ya!