Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati davalık oldu: Dikkat çeken Berat Albayrak detayı /26 Mayıs 2022 11:20

Bakan Nebati davalık oldu: Dikkat çeken Berat Albayrak detayı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati akrabası Kenan Nebati'yle davalık oldu. Soyadını değiştirmesini istediği ileri sürülen Kenan Nebati, Berat Albayrak'ı devreye soktu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile baba tarafından kuzeninin oğlu olan akrabası Kenan Nebati arasında yıllardır süren husumet birçok kez yargıya intikal etti. " Bakan Nebati'nin nüfuzunu kullanmak" ve "hakaret" nedeniyle suçlanıp cezalar alan Kenan Nebati’nin Meclis'e girişine geçmişte yasak getirildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre  Bakan Nebati’nin yaşananların ardından avukatı aracılığıyla soyadını değiştirmesi teklifinde bulunduğunu söyleyen Kenan Nebati, "Versinler benim zararımı ben soyadımı değiştiririm. Ama ben soyadımdan memnunum. Eğer rahatsız oluyorsa Bakan kendi soyadını değiştirsin" dedi.

HUSUMET 2013 YILINDA BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile akrabası Kenan Nebati arasındaki husumet yaklaşık 15 yıl önceye uzanıyor. Dönemin AK Parti İstanbul Milletvekili olan Nureddin Nebati, 2013 yılında Kenan Nebati’nin Meclis’e girişine dilekçe vererek yasak koydurttu. Kenan Nebati ise TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak Meclis’e giriş yasağının kaldırılmasını talep etti. Nureddin Nebati ise bu dönemde akrabasının Meclis’e girişinin engellenmesi adımını "Nüfuzumu kullanmaya çalışıyor" ifadeleriyle açıkladı.

Bakan Nebati ile akrabası Kenan Nebati arasındaki husumet bu tarihten sonra yargıya da intikal etti. Kenan Nebati hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan iki davada Bakan Nebati de müşteki (şikâyetçi) sıfatıyla yer aldı. Nureddin Nebati’nin ismini kullandığı ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Kenan Nebati, iki ayrı davada toplam 7 yıl cezaya çarptırıldı ve hapse girdi. 

BERAT ALBAYRAK’I ARAMAYA ÇALIŞTI 

Açık cezaevinden bir haftalık izne çıkan Kenan Nebati 2019 yılında, o dönemde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati ile aralarındaki sorunun çözülmesi için Berat Albayrak'ı aramaya çalıştı. Bakanlığın santral numarasını arayan ve burada yetkililerle konuşan Kenan Nebati, Albayrak’ın "barışı" sağlamasını talep ettiğini söyledi. Ancak bu görüşmenin ardından Kenan Nebati hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı ve 2 ay hapis cezası aldı. 


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