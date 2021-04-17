'Bakan Pekcan, bakanlığa 9 milyon TL’lik dezenfektan sattı' iddiası

CHP'li Ali Öztunç, Bakanı Pekcan'ın ortağı olduğu şirketten görev yaptığı bakanlığa 9 milyon TL'lik dezenfektan satılmasını eleştirerek, "Yıllar önce Devlet Bakanı Güler İleri, babasının cenazesinin ilanına ilişkin bakanlık bütçesinden ödeme yapıldığı için bakanlıktan istifa etmişti. Şimdi Ruhsar Pekcan'dan bekliyoruz" dedi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten bakanlığa 9 milyon TL’lik dezenfektan sattığına işaret ederek, bakanı istifaya çağırdı.







Bakan Pekcan’ın eşiyle birlikte ortak oldukları şirket tarafından Ticaret Bakanlığı’na 9 milyon TL’lik dezenfektan satışına dair faturalar ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Yıllar önce Devlet Bakanı Güler İleri, babasının cenazesinin ilanına ilişkin bakanlık bütçesinden ödeme yapıldığı için bakanlıktan istifa etmişti. Şimdi Ruhsar Pekcan’dan bekliyoruz. Kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyonluk mal satılıyorsa hemen istifa etmesi gerekiyor. Tıpkı eski Devlet Bakanı Güler İleri gibi davranması gerekiyor” dedi.





Öztunç, Pekcan’ın ortağı olduğu şirketin görev yaptığı bakanlığa satış yapmasına tepki göstererek, şu ifadeyi kullandı: “Yani Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşiyle birlikte ortak olduğu şirketten kendi bakanlığına 9 milyon TL’lik dezenfektan satmış. Sanki piyasada bu ürünü başka üreten kimse yokmuş gibi kendi firmasından kendi bakanlığı bu malları satın alıyor. Gerçekten inanılır gibi değil, tam bir skandal. Turizm Bakanı, turizm arazilerini kendi özel şirketine devrediyor. Ticaret Bakanı ise kendi özel şirketinden kendi bakanlığına malzeme satıyor. Bu inanılır gibi değil.”





Geçmişte Devlet Bakanı olan Güler İleri’nin babasının cenaze ilanının parasının bakanlıktan ödendiği için görevinden istifa ettiğini hatırlatan Öztunç, “Yıllar önce Devlet Bakanı Güler İleri, babasının cenazesinin ilanına ilişkin bakanlık bütçesinden ödeme yapıldığı için bakanlıktan istifa etmişti. Şimdi Ruhsar Pekcan’dan bekliyoruz. Kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyonluk mal satılıyorsa hemen istifa etmesi gerekiyor. Tıpkı eski Devlet Bakanı Güler İleri gibi davranması gerekiyor. Güler Hanım, istifa etmişti, babasının cenazesine verilen ilanın parasının bakanlıktan ödendi diye. Şimdi de Ruhsar Pekcan’dan istifayı bekliyoruz” diye konuştu.









