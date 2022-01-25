Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Varank doğalgaz kesintisinin suçlusunu buldu: Muhalefet! /25 Ocak 2022 15:55

Bakan Varank doğalgaz kesintisinin suçlusunu buldu: Muhalefet!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğalgaz arzından yaşanan kesintiyle ilgili olarak muhalefeti sorumlu tuttu. Varank, "Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma törenine katıldı.

"O TERMİNALİ DEVREYE ALSAYDIK..."

Cumhuriyet'te yer alan habere göre törende yaptığı konuşmada, doğalgaz arzındaki İran kaynaklı kesinti konusunu ele alan Bakan Varank, muhalefeti suçladı. Varank, yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını öne sürerek “Hidroelektrik santralleri yapıyoruz, buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer santral diyoruz ‘Hayır yaptırmayız.‘ diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapıyoruz, burada kuşların göç yollarını bahane ederek karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Biz, Saros körfezinde Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık" dedi.
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