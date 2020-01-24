Bakan yine şaşırttı!

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversitelerde yığılmayı azaltmak için çalışacaklarını açıkladı. Selçuk, meslek liselerini güçlendirerek oluşan ön yargının azaltılabileceğini görüşünde.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti her şehire üniversite açmakla övünürken, Bakan Selçuk'un "Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil." sözleri manidar bulundu.





BİR AN İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLDUĞUNU UNUTTU!





Bakan Selçuk, iş garantili okulların güçlendirileceğini ve meslek liselerine yönelik ön yargının azaltılması gerektiğini söyledi.





Milli Eğitim Bakanı olduğunu unutan Selçuk, Türkiye'de üniversitelerde yığılmanın önüne geçilemediğini kaydetti.





Selçuk şunları söyledi: "Asıl meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı da yönetebiliriz. Otellerde onlarca okul açtık, yüksek puanlı öğrenciler o okullara başvuruyor.”





BAKAN İTİRAF ETTİ: HERKES İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEYE GİRSİN, BU MÜMKÜN DEĞİL





Eğitimde sınavsız sistemi tercih ettiğini vurgulayan Selçuk bu sözleri ile sorumluluğu altındaki bir meseleye dair muhalefet milletvekili ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi gibi konuşuyor." eleştirilerine muhatap oldu.





Selçuk, “Birdenbire sınav kalksın, herkes istediği yere girsin bu mümkün değil. Okullar arasındaki imkân farkı olması gerekenin çok üzerinde.” diyerek Türkiye'de yüksek öğretimin içinde bulunduğu krizi itiraf etmiş oldu.





TİCARETTEN GELEN BAKANLAR

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Özel MAYA Okulları'nın sahibi olan Selçuk'u Milli Eğitim Bakanlığı görevini getirmişti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastaneleri Mütevelli Heyeti Başkanı; Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ETS Tur, Atlas Global Hava Yolları gibi şirketlerin ortağı.