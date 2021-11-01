Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlar Erdoğan’a durumun vahametini anlatmaktan korkuyor /01 Kasım 2021 14:19

Bakanlar Erdoğan’a durumun vahametini anlatmaktan korkuyor

Financial Times gazetesinde yayınlanan haber-analizde, bakanlarının Erdoğan'a ekonomideki olumsuz durumu aktarmaktan çekindikleri, bu nedenle holding yöneticilerinden AKP liderine durumun vahametini anlatmasını istediklerini belirtildi.

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Dünyanın önde gelen finans haber gazetelerinden biri olan İngiliz Financial Times gazetesi “Bozulan Türk ekonomisi Erdoğan’ın sonunu mu getirecek?” başlığıyla yayınladığı haber-analizinde bakanlarının AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’a olumsuz durumu aktarmaktan çekindiklerini belirtti.

Gazeteye konuşan Türkiye’deki büyük bir holdingin yöneticisi “Bakanlar bize diyor ki: “Durumu anlaması için cumhurbaşkanıyla konuşmanız gerekiyor’. Bunu neden biz yapalım? Bu onların işi.” dedi.

Gazetenin aktardığı bir diğer anekdota göre, ekonomik krizden dolayı halkta artan hoşnutsuzluğu Erdoğan’a anlatma cesareti gösteren ender AKP’li yetkililerinden biri ise şu öfkeli cevabı aldı: “Yalan söylüyorsun. Sokağı senden daha iyi biliyorum.” Sözkonusu AKP’li yetkili Erdoğan’ın partideki ve hükümetteki bazı kişilerin sorunları abarttığına inandığını söyledi.

Gazeteye bilgi veren bazı AKP’li yetkililer, Erdoğan’ın maiyetindeki bazı üst düzey danışmanların AKP liderinin faiz oranlarını düşürme takıntısına karşı olmakla birlikte bunu ona söyleyemediklerini belirttiler. Bir hükümet yetkilisi “Cumhurbaşkanı etrafındaki güçlü insanları sevmiyor. Bunu herkes biliyor. Yani kimse doğruyu söylemek istemiyor.” dedi.
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