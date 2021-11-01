Samanyolu Haber /Gündem / "Birileri ‘Erdoğan gidici, bari tavır alayım’ derdinde" /01 Kasım 2021 14:20

"Birileri ‘Erdoğan gidici, bari tavır alayım’ derdinde"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Ankara’da birilerinin Erdoğan sonrası için tavır aldığını yazdı. Küçük, “Öyle ya, şimdi Ankara’da birileri, “Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım” derdindeler.” ifadelerini kullandı.

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Cem Küçük, HDP’li vekiller Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun suç duyurusuna takipsizlik vermeyen ve kendisine dava açan savcıları ‘Erdoğan sonrasına göre tavır almak’la suçladı. Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları yazdı: “Düşünün 13 şehit veriyoruz. İki HDP’li 13 şehidi devlet öldürdü diyor. Ben de bunu söylüyorum ama bu iki ismin PKK’yı koruyup kolladıklarını ifade ediyorum.
 
Sağolsun(!) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tak diye davayı açıyor. Bakalım alt mahkeme benim dediklerime ne diyecek, çok merak ediyorum! Ülkemizin yanında olmak artık yargılanmak için yeterli demek ki!

Ha, ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi ama Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler yalnız kalmaya mahkûm. Siz siz olun HDP’lileri eleştirirken dikkatli olun! Ben alışkınım. Vız gelir tırıs gider. Bir de “yargı Erdoğan ve AK Parti’nin kontrolünde” demezler mi, beni bir gülme alıyor…

Öyle ya, şimdi Ankara’da birileri, “Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım” derdindeler.”
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