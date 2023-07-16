Bakanlık ÖTV zammını bakın nasıl savundu?

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.





Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir" ifadelerine yer verildi.



















BAKANLIK ASGARİ ÜCRETİN KAÇ DOLAR OLDUĞUNU UNUTTU… Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’deki akaryakıtın Avrupa’daki ülkeler arasında en ucuz dördüncü olduğunu vurguladığı açıklamasında, Yunanistan’da ve Türkiye’de asgari ücretin ne kadar olduğunu atladı.

Yunanistan’da asgari ücret 780 euro’dan 876 dolar ederken, Yunanistan’daki asgari ücretle 427 litre benzin alınabiliyor.

Türkiye’deki asgari ücret ise 11 bin 402 TL’den 435 dolar ediyor ve gelen yeni zamla birlikte 334 litre benzin alınabiliyor.



