Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan, İnsan Hakları İhlalleri eleştirine copy paste açıklama /15 Nisan 2022 11:49

Bakanlıktan, İnsan Hakları İhlalleri eleştirine copy paste açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu yayınlandı Dışişleri Bakanlığı da rapordaki iddialara cevap vermek yerine kopyala yapıştır bir açıklama yaptı

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya İnsan Hakları raporu yayınladı. Türkiye’de yaşanan (ve ayrıca devlet kurumlarınca yurt dışında işlenen) insan hakları ihlalleri kapsamlı şekilde ele alınıyor; bu konuda hükümete ve kamu kurumlarına ciddi eleştiriler yöneltiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 12 Nisan’da yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nun Türkiye kısmına tepki gösterdi. Ancak açıklamada bir tuhaflık vardı. Çünkü Bakanlık geçen yılki açıklamayı copy paste ( kopyala yapıştır) yaparak sadece tarihini değiştirmiş



Bakanlığın açıklamasına tepki gösteren Akademisyen Dr. Gökhan Güneş Bakanlığın ülkede hiç insan hakları ihlali yapılmıyor gibi davranıldığını söyledi


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlıktan, İnsan Hakları İhlalleri eleştirine copy... Sonraki Haber >>

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:29