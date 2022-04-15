Bakanlıktan, İnsan Hakları İhlalleri eleştirine copy paste açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya İnsan Hakları raporu yayınladı. Türkiye’de yaşanan (ve ayrıca devlet kurumlarınca yurt dışında işlenen) insan hakları ihlalleri kapsamlı şekilde ele alınıyor; bu konuda hükümete ve kamu kurumlarına ciddi eleştiriler yöneltiliyor.





Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 12 Nisan’da yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nun Türkiye kısmına tepki gösterdi. Ancak açıklamada bir tuhaflık vardı. Çünkü Bakanlık geçen yılki açıklamayı copy paste ( kopyala yapıştır) yaparak sadece tarihini değiştirmiş















Bakanlığın açıklamasına tepki gösteren Akademisyen Dr. Gökhan Güneş Bakanlığın ülkede hiç insan hakları ihlali yapılmıyor gibi davranıldığını söyledi







