Bakanlıktan tepki çeken bayram uyarısı: 'Etin fazlası zarar verir, sebze ve ekmek tüketin'

Kurban Bayramı nedeniyle halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, “Fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir” paylaşımı yaptı. Et yerine sebze, meyve ve ekmek tüketimi öneren bakanlığın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.







Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) son beş yılda vatandaşın sofrasındaki et miktarının yüzde 50 azaldığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı’nda fazla et tüketmenin sağlığa zararlarını sıralayarak, meyve, tahıl gibi ürünlerin tüketilmesini istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar, sebze, et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar, meyve, süt ve süt ürünleri olmak üzere 5 temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin” denildi.





Tek seferde büyük porsiyonlarla yemek yerine aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlarla beslenmenin önemine vurgu yapılan açıklamada, günlük beslenmede etin yanı sıra yer verilebilecek besinler şöyle sıralandı: “Limon ve baharatlarla tatlandırılmış salata, haşlanmış veya buharda pişmiş sebze, yoğurt, cacık veya ayran, tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ve benzeri lif açısından zengin ekmekler veya bulgur pilavı, dövme pilavı, şekersiz komposto veya taze meyve.”





Sağlık Bakanlığı’nın et yerine sebze meyve tüketimini önerdiği paylaşım sosyal medyada tepki topladı.