Samanyolu Haber /Gündem / Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor! /15 Ağustos 2022 11:20

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

Youtube videoları ie gündem bekirleyen Cevheri Gğven yeni videosunda, AKP'li Receğ tayyip Erdoğan'ın Akkuyu Nükler Santralini naslı çaldığını açık açık ifşa etti. İşte o çarpıcı bilgiler.

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

Akkuyu Nükleer Santralinin yüzde 49'unu Erdoğan kendi üzerine geçirmeyi kafaya koymuş. Önündeki tek engel ilginç biçimde Putin. Erdoğan, Putin'i ikna edebilmek için inanılmaz tavizler verdi. Öyle ki Rusların sıcak denizlere inme hayallerini gerçekleştirdi.

Sessiz sedasız, ticari sicil gazetesinde bir değişiklikle Mersin'de Ruslara bir liman tahsis edildi. Kimsenin ruhu duymadan Ruslara verilen tavizler bununla sınırlı değil, öyle ki Osmanlı döneminin kapitülasyonlarını aşmış durumda. Hepsi Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santralinin yüzde 49'luk "devlet hissesini" üzerine geçirebilme amacı için.

Dinledikçe kanınızı donduracak dört dörtlük bir vatana ihanet dosyası...


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