Ünsal’dan kurucusu olduğu AKP’ye eleştiri: Büyük bir hayal kırıklığı

AKP’nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, AKP’nin 21. kuruluş yıldönümü için kaleme aldığı yazıda, “AK Parti tecrübesi için ancak büyük bir ‘hayal kırıklığı’ diyebilirim” ifadesini kullandı.





KURUCULAR AKP’Yİ SERT İFADELERLE ELEŞTİRİYOR

Kurucu kadrosundan kimsenin kalmadığı AKP, kurucular tarafından sert ifadelerle eleştiriliyor. AKP’yi eleştiren isimlerden biri de insan hakları savunucusu, KHK’lı akademisyen Fatma Bostan Ünsal. Gazete Duvar için kaleme aldığı yazıda Ünsal, “AK Parti’de kurucu üye olduğum ve insan haklarından sorumlu bir birim kurulması teklifim üzerine bu birimin başına geçtikten sonra da hem genel insan hakları ve özel olarak da başörtüsü yasağı nedeniyle ihlal edilen haklar ile ilgili olarak çalıştım” ifadesini kullandı.





MAĞDURİYETLERİN DİLLENDİRİLMESİNDEN HOŞNUT OLUNMAZDI

Başörtüsü sorununun AKP döneminde de devam ettiğini, kendisinin de doktora eğitimi için 2004’te yurtdışına gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Ünsal, “Fakat bu dönemde başörtüsü yasağı halen devam etmesine rağmen mağduriyetimizi dillendirmemizden pek hoşnut olunmazdı. 2002 seçimlerinde 361 AK Partili milletvekili Meclis’e girdiğinde başörtülü kadın arkadaşların danışman olarak burada çalışma imkanı var olmasına rağmen milletvekillerine başörtülü danışman çalıştırmama yönünde telkin yapıldığını biliyorum” diye yazdı.





“GENEL ÖZGÜRLÜKLER DARALIRKEN BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GENİŞLEDİ”

İktidarın ilk on yılında çok kısıtlı alanda görülen başörtüsü serbestliğinin çok ilginç bir şekilde genel özgürlükler alanı giderek daralırken genişlediğini belirten Ünsal, “Bunun çok çeşitli faktörler ile izahı mümkündür ama temel nokta konunun hak konseptinde görülmesinden ziyade “politik” gereklilikler ile sıkıca bağlı olmasıdır. Nitekim başörtüsü yasağını daha önce destekleyen siyasi grupların bu konularda hatalarını kabul etmelerine ve “helalleşme” çağrılarına AK Parti yöneticilerinin negatif tutum takınılması ancak konunun politik olarak görülmesi ile izah edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.





PEK ÇOK STATÜKO KARŞITI UYGULAMA YASALAŞTIRILDI

Barış Bildirisi’ne imza attığı için AKP’den ihraç edildiğini hatırlatan Ünsal, “Nitekim kurucusu olduğum partiden ihraç edilişim de barış sürecinin bitmesi ile Kürt şehirlerinin şiddetli bir şekilde tahrip edildiği ortamda, benim gibi bu olanlara itiraz eden Barış Akademisyenlerinin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atma nedeniyle olmuştur” dedi. Ünsal, sağ siyasetçilerin hep itiraz edegeldikleri pek çok statüko karşıtı uygulamanın bizzat AKP tarafından yeniden yasallaştırılıp uygulamaya konulduğunu kaydetti.





AKP TECRÜBESİ BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Sedat Peker ve Mehmet Eymür’ün son dönemdeki itiraf, ifşa ve değerlendirmelerini hatırlatan Ünsal, “Ayrıca Susurluk Kazası’na çok benzer etkileri olan Sedat Peker ve Mehmet Eymür gibi kişilerin son dönemde itiraf, ifşa ve değerlendirilmeleri ile mafya, medya ve siyasetin nasıl kirli ve karanlık, hukuksuz işler içine girdiğinin her gün önümüze serildiği bu ortamda AK Parti tecrübesi için ancak büyük bir “hayal kırıklığı” diyebilirim” dedi.