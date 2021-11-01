Samanyolu Haber /Gündem / Bakın Erdoğan, neden Glasgow'daki programını iptal edip geri dönmüş! /01 Kasım 2021 11:28

Bakın Erdoğan, neden Glasgow'daki programını iptal edip geri dönmüş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri döndü. Gerekçe, araç saltanatını sergilediği israf konvoyuna izin verilmemiş olması.

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Dünya liderleri bugün başlayacak olan COP-26'da bazı emisyon azaltma taahütlerini de içerebilecek görüşmelere başlayacak.

AA'da yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almadı.

Reuters'ın görüştüğü bir yetkili protokol sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.

Üst düzey bir yetkili, "Cumhurbaşkanı'nın Zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye'nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti" dedi.

YANİ İŞİN ASLI KISACA ŞÖYLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma araçlarının çokluğu nedeniyle bazı araçlarının girişine izin verilmemesinden dolayı Glasgow’daki İklim Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.
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