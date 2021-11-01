Samanyolu Haber /Gündem / Fast Food restoranları artınca Tip 2 Diyabet oranı da artıyor /01 Kasım 2021 11:30

Fast Food restoranları artınca Tip 2 Diyabet oranı da artıyor

Sayıları giderek artan araştırmalar, bir mahallenin mamur çevresi ile mahalle sakinlerinin kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve belli tip kanserler gibi kronik hastalıklara yakalanma ihtimali arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

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 New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesinde çalışan araştırmacılar Birleşik Devletler çapında yürüttüğü ve dün JAMA Network Open bülteninde yayımlanan yeni çalışmada, ABD çapında fast food ürünleri satılan yerlerin daha fazla bulunduğu mahallelerde yaşamanın, tip 2 diyabete yakalanma tehlikesinin artışıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Bulgular ayrıca, özellikle kenar mahalleler ve kırsal mahallelerde daha fazla süpermarket bulunmasının, tip 2 diyabet gelişimine karşı koruma sağlayabileceğine işaret ediyor.
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