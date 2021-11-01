Fast Food restoranları artınca Tip 2 Diyabet oranı da artıyor

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesinde çalışan araştırmacılar Birleşik Devletler çapında yürüttüğü ve dün JAMA Network Open bülteninde yayımlanan yeni çalışmada, ABD çapında fast food ürünleri satılan yerlerin daha fazla bulunduğu mahallelerde yaşamanın, tip 2 diyabete yakalanma tehlikesinin artışıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.





Bulgular ayrıca, özellikle kenar mahalleler ve kırsal mahallelerde daha fazla süpermarket bulunmasının, tip 2 diyabet gelişimine karşı koruma sağlayabileceğine işaret ediyor.