Samanyolu Haber /Gündem / Bakü: Ermeniler Karabağ’a dönebilir /11 Aralık 2023 12:05

Bakü: Ermeniler Karabağ’a dönebilir

Karabağ’da kontrolü tamamen ele geçiren Azerbaycan şimdi bölgede yerleşim planı yapıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sonbaharda bölgeyi terk eden mülteciler de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişiyi Dağlık Karabağ'a yerleştirmeyi planladıklarını söyledi.
Yeniden yapılandırma çerçevesinde bölgeye yerleşmesi planlanan bu kişilerin 2026 yılına kadar kendilerine tahsis edilen evlere taşınması planlanıyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da altyapı ve konut tesislerine yatırım yapacak. Azerbaycan makamları yatırımlarının ana yönünün tarım, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi ve turizmin geliştirilmesi olarak belirledi.

Karabağ’dan ayrılan ancak sonradan geri dönmek isteyen Ermenilerin ancak Azerbaycan vatandaşlığı almaları halinde dönüşlerine izin verilecek. İlham Aliyev, Euronews TV kanalına yaptığı açıklamada "Geri dönmek isteyenlerin buna hakkı var. Mülkleri uygun şekilde korunmaktadır. Tüm tarihi ve dini mekanlar gerekli koruma altındadır. Geri dönebilmeleri için belirli kurallara uymaları gerekiyor. Kalmak isteyenlerin Azerbaycan vatandaşlığına başvurması gerekiyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere, 19 Eylül'de Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da "terörle mücadele operasyonu"nun başladığını duyurdu. Çatışmalar bir gün sürdü ve sonucunda Azerbaycan Karabağ'ın tam kontrolünü ele geçirdi. Bundan önce bölgede 120 bine yakın etnik Ermeni yaşıyordu. Bunların 100 binden fazlası bölgeyi terk etti. Kasım ayında Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan'a Ermenilerin Karabağ'a güvenli bir şekilde dönüşünü sağlama emri verdi.
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