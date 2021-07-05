Samanyolu Haber /Dünya / Bakü yakınlarında Hazar Denizi’nde büyük patlama /05 Temmuz 2021 08:57

Bakü yakınlarında Hazar Denizi’nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama yaşandı. Azeri yetkililer yaptıkları ilk açıklamalarda hadisenin bir "çamur volkanı patlaması" olduğunu düşündüklerini bildirdiler.

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Azerbaycan haber ajansı APA’nın bildirdiğine göre, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sismoloji Hizmet Merkezi’nden uzmanlar şu anda denizdeki patlamayı araştırıyorlar. Uzmanların ilk tespitine göre patlamaya volkanik bir patlama neden oldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), “SOCAR’ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformlarında ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal şekilde devam ediyor.” açıklamasını yaptı. Açıklamada, “Alat istikametinde denizde bir patlama olduğuna dair ilk şüphe, bir çamur volkanının patlamasıdır” denildi.

Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü G. Yetirmişli Hazar Denizi’ndeki olayın bir çamur volkanının işareti olduğunu, kaza olmadığını söyledi: “Hazar Denizinde Hudut Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında veya gemilerinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Bu bir çamur volkanının işaretidir. Hazar Denizi’nde birçok çamur volkanı var.” dedi.
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