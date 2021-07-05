Reyhan İnandı tek kişilik protesto başlattı

Reyhan İnandı, eşi ve Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı'nın bulunması için tek kişilik protesto başlattı.

Reyhan İnandı, aldığı protesto kararı gereğince her sabah Devlet Başkanı Sadır Caparov'un makamına giderken geçmek zorunda olduğu bir yerde, kendi başına ve elindeki pankartla 1 saat bekleyecek.

Bu protestonun Caparov için sembolik bir önemi de var. Sadır Caparov cezaevine konulduğu zaman eşi de 3 ay civarında aynı protestoyu yapmıştı.

Diğer yandan Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a seslenerek, eşinin kaçırılmasının üzerinden 1 ay geçtiğini hatırlatmış ve yardım istemişti.





Reyhan İnandı, yardım çağrısında;

"Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı saygıdeğer Sadır CAPAROV Beyefendi! Ben Orhan İNANDI’nın eşi Reyhan İNANDI, size başvurmaya mecbur kaldım. Bugün Orhan bey kaçırılalı tam 1 ay oldu.





Şimdiye kadar onun nerede olduğu, kimin elinde olduğu, sağlığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. 4 çocuğumla gece-gündüz uyumadan bekliyoruz. Belirsizlikte beklemek – ölümden daha betermiş.





İnsanı kaçırmak Yaradan’ın hoş görmediği kötü bir iştir. Böyle kötülüğü yapanları Yaradan kendisi cezalandırsın.





Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Siz ülkenin başkanısınız, halkın atasısınız, tüm halkınız size bakıyor, size göre duruş belirliyor.





Orhan bey’in bulunması için talimat vermiştiniz. O talimatınızın iyi sonucunu talep etmenizi ümitle bekliyorum. Bize yardım ediniz. Çocuklarımın babası sağ salim dönsün!” ifadelerini kullanmıştı.



