Samanyolu Haber /Gündem / Reyhan İnandı tek kişilik protesto başlattı /05 Temmuz 2021 09:20

Reyhan İnandı tek kişilik protesto başlattı

Eşi Orhan İnandı bir ay önce Bişkek'te kaçırılan Reyhan İnandı, tek kişilik protesto başlattı. İnandı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un Saray'a giderken kullandığı güzergahta her gün 1 saatlik protesto gerçekleştirecek.

SHABER3.COM

Reyhan İnandı, eşi ve Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı'nın bulunması için tek kişilik protesto başlattı. 

Reyhan İnandı, aldığı protesto kararı gereğince her sabah Devlet Başkanı Sadır Caparov'un makamına giderken geçmek zorunda olduğu bir yerde, kendi başına ve elindeki pankartla 1 saat bekleyecek. 

Bu protestonun Caparov için sembolik bir önemi de var. Sadır Caparov cezaevine konulduğu zaman eşi de 3 ay civarında aynı protestoyu yapmıştı. 

Diğer yandan Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a seslenerek, eşinin kaçırılmasının üzerinden 1 ay geçtiğini hatırlatmış ve yardım istemişti. 

Reyhan İnandı, yardım çağrısında; 
 
"Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı saygıdeğer Sadır CAPAROV Beyefendi! Ben Orhan İNANDI’nın eşi Reyhan İNANDI, size başvurmaya mecbur kaldım. Bugün Orhan bey kaçırılalı tam 1 ay oldu.

Şimdiye kadar onun nerede olduğu, kimin elinde olduğu, sağlığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. 4 çocuğumla gece-gündüz uyumadan bekliyoruz. Belirsizlikte beklemek – ölümden daha betermiş.

İnsanı kaçırmak Yaradan’ın hoş görmediği kötü bir iştir. Böyle kötülüğü yapanları Yaradan kendisi cezalandırsın.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Siz ülkenin başkanısınız, halkın atasısınız, tüm halkınız size bakıyor, size göre duruş belirliyor.

Orhan bey’in bulunması için talimat vermiştiniz. O talimatınızın iyi sonucunu talep etmenizi ümitle bekliyorum. Bize yardım ediniz. Çocuklarımın babası sağ salim dönsün!” ifadelerini kullanmıştı. 

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reyhan İnandı tek kişilik protesto başlattı Sonraki Haber >>

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:54