Ballı ihale Bilal Erdoğan'ın imam hatip arkadaşına gitti

Cumhurbaşkanlığı’nın “güvenlik kamerası” ihalesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Bilal ile Burak Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB Teknoloji ve Bilişim Şirketi aldı. Önder İmam Hatipliler Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu kamuoyuna yansıyan Başçı, Bilal ve Burak Erdoğan’ın imam hatip arkadaşı olarak tanınıyor.





Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur Kasrı "kamera ve güvenlik sistemi alımı işi" ihalesini Başçı’nın ERB Teknoloji ve Bilişim Şirketi aldı. İhale bilgilerine göre; ERB Şirketi, üç kasırda kamera ve güvenlik sisteminin montajını yapacak. İhale için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenen rakam ise 7 milyon 456 bin TL olarak açıklandı.





TBMM İHALESİNİ DE ALMIŞTI





TBMM’nin "kameralı güvenlik sistemi" için 2014’te yapılan ihalenin, fiyat sıralamasında teklif tutarı ile altıncı sırada olmasına rağmen ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Şirketi’ne verilmesi geçen yıllarda gündeme gelmişti.