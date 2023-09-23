‘Bank Asya operasyonundan dolayı Cumhurbaşkanımız size çok değer veriyor’

TR724'ün haberine göre AKP’nin propaganda organı Sabah’ın “MİT’e yakın özel istihbarat şefi” Abdurrahman Şimşek, 1 Nisan 2020’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Haluk Tözüm’ün 17 Haziran 2019’da bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı.



15 Temmuz kaos ve kumpas gecesi televizyona çıkarak önceden fişlenen kişilerin gözaltı kararını açıklayan ve darbe girişimi çatı iddianamesini hazırlayan dönemin Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in eski BBDK üyesi Haluk Tözüm’e önceden hazırladıkları ifadeyi imzalaması halinde hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı vereceğini ve göreve iade edilmesi için de gerekli kişilerle konuşacağı sözünü verdiği ifşa oldu.



Ses kaydında Necip İşçimen, Bank Asya’ya el konulma sürecinde yaptığı operasyonlardan dolayı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine çok değer verdiğini söylemesi üzerine Tözüm, ‘‘Öyle söyleyince benim gözlerimden yaş geldi.’’ diyor.



Ayrıca yayınlanan ses kaydında Necip Cem İşçimen’in kendisine öz kardeşinden daha yakın Cihangir ve Erdinç isimli kişileri görevden alan Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’ı bu iki kişinin göreve geri verilmemesi halinde gözaltına alacağı yönünde tehdit ettiğini övünerek anlattığı ortaya çıktı.



Ses kaydında Haluk Tözüm, Necip işçimen ile aralarında geçen görüşmeyi arkadaşına şöyle anlatıyor:



‘BANK ASYA OPERASYONUNDAN DOLAYI CUMHURBAŞKANIMIZ SİZE ÇOK DEĞER VERİYOR’



‘‘Necip İşçimen ‘Haluk bey siz beni tanıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de ‘tanımıyorum’ dedim. Ben ‘darbeyi soruşturan Başsavcı vekili Necip İşçimen’ dedi. Evet ‘sizi ismen biliyorum’ dedim.



Meyveler söylüyor, kahveler geliyor, çaylar gidiyor tamam mı.



Bana dedi ki ‘Ankara Valisi var Mehmet Kılıçlar. Cihangir ve Erdinç öz kardeşimden daha yakındır. Cihangir ve Erdinç’i görevden almış. Bunu aradım telefonda bağırıyorum. ‘Cihangir ve Erdinç hemen göreve geri gelecek, yoksa seni gözaltına alırım Mehmet Kılıçlar’ diye bağırdım. Anlıyor musun bu arkadaşların benim için ne kadar önemli olduğunu’ diye bana sordu. Ben de ‘anladım’ dedim.



‘İFADEYE İMZA ATARSANIZ, TAKİPSİZLİK KARARI VERECEĞİM, GÖREVE İADE EDİLMENİZ İÇİN KONUŞACAĞIM’



‘Bank Asya operasyonu ve diğer yaptıklarınızdan dolayı Cumhurbaşkanımız size çok değer veriyor’ dedi. Öyle söyleyince benim gözlerimden yaş geldi tamam mı. ‘O yüzden ben buraya size yardım etmeye geldim, şimdi siz arkadaşlar bir şey hazırlamışlar’ dedi ifadeyi çıkarttı.



‘Bu ifadeye olduğu gibi imza atın, ben size Başsavcı vekili olarak söz veriyorum hemen sizin hakkınızda takipsizlik vereceğim ve hem de göreve iade edilmenizi konuşacağım’ dedi.