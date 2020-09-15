Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankacılık devi 2 bin kişiyi işten çıkaracak /15 Eylül 2020 10:45

Bankacılık devi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Citigroup 2020 yılı başında Koronavirüs salgınından dolayı işten çıkarmalara ara vermeyi taahhüt etmişti. Tenkisat yeniden başladı.

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Citigroup Inc. bu haftadan itibaren iş gücünü azaltmaya devam edecek. Tenkisat kararına göre 2 bin 4 kişi işten çıkarılacak.

Citigroup'un açıklamasında, "Bir tek kişinin işten çıkarılması kararı bile çok zor, özellikle de bu zorlayıcı dönemlerde. Şirketin diğer bölümlerindeki boş pozisyonlara başvuru imkânı ve ayrılma paketleri de dahil olmak üzere herkesi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." denildi.

İkinci çeyreğin sonu itibarıyla Citigroup'un çalışan sayısı 204 bin.

Citigroup bu yılın başında işten çıkarmalara ara vereceğini taahhüt etmesinin ardından geçen haftalarda yeniden başladı. 


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