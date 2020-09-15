Bankacılık devi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Citigroup Inc. bu haftadan itibaren iş gücünü azaltmaya devam edecek. Tenkisat kararına göre 2 bin 4 kişi işten çıkarılacak.







Citigroup'un açıklamasında, "Bir tek kişinin işten çıkarılması kararı bile çok zor, özellikle de bu zorlayıcı dönemlerde. Şirketin diğer bölümlerindeki boş pozisyonlara başvuru imkânı ve ayrılma paketleri de dahil olmak üzere herkesi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." denildi.





İkinci çeyreğin sonu itibarıyla Citigroup'un çalışan sayısı 204 bin.







Citigroup bu yılın başında işten çıkarmalara ara vereceğini taahhüt etmesinin ardından geçen haftalarda yeniden başladı.







