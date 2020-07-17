Böylesi ilk defa yaşanıyor!

Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında iptal olan uçuş sayıları 7,5 milyonu aşarken, bu durgunluğun şirketlere verdiği zarar 85 milyar dolara yakın.





Üstelik 2020 beklentilerine göre şirketlerin satış hasılatında 410 milyar dolara yakın düşüş bekleniyor.







Gelir kaybı ile baş edemeyen havayolu şirketlerinde çıkış yolları çeşitlilik gösteriyor. En sık başvurulan çözüm rotası ise devlet yardımları.







LUFTHANSA'YA 9 MİLYAR EURO





Almanya'nın havacılık devi Lufthansa bu konuda başı çekenlerden. Avrupa Birliği ile süren görüşmelerin sonunda 9 milyar euro (70 milyar TL) destek aldı. Mukaveleye göre Alman hükûmetinin şirketteki payı yüzde 20 olacak.





Ancak her havayolu şirketi devlet desteğine ulaşamıyor. İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic ve sahibi Richard Branson’ın hükûmete yaptığı çağrılar reddedildi.





İngiliz hükümeti Branson’ın şirketinin bugüne dek “vergi cenneti” olarak bilinen adalarda kayıtlı olduğunu belirterek , halktan toplanan vergiler ile yapılacak bir kurtarma planının tepki çekeceğini ifade etti.





Branson, alternatif kaynaklara ve yeni hissedarlara yönelerek 1,5 milyar dolarlık bir kurtarma planına ulaştı.





AMERICAN AIRLINES 25 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükûmeti ise havayolu şirketleri için mart ayında ayırdığı 32 milyar dolarlık yardımı artırmayı planlıyor. Kongrede süren görüşmelerde sektörde beklenen istihdam kayıplarını engellemek için yeni bir kurtarma bütçesinin gerekliliği tartışılıyor.





American Airlines 15 Temmuz’da çalışanları ile iletişime geçmiş, 25 bin kişinin işten çıkarılabileceği uyarısında bulunmuştu. Yine Amerikan şirketi olan Delta’da ise istihdam kayıplarının 17 bine ulaşması bekleniyor.





İŞTEN ÇIKARMALAR EKİMDE BAŞLAYACAK





ABD'li şirketlerin tenkisata ekim ayında başlayabileceği belirtiliyor. Destekler ve istihdam kayıplarının yanı sıra şirketlerin başvurduğu bir çözüm de operasyonları azaltmak.





İngiliz havayolu şirketi British Airways, Boeing 747 jumbo jetlerininin uçuşunu durduğunu açıkladı. British Airways 747 modelinin en çok kullanıldığı havayolu şirketi olarak öne çıkıyor.





Amerikan şirketleri American Airlines ve JetBlue da düşük talepli bu dönemi atlatabilmek için ortak çalışacaklarını ve uçuş paylaşacaklarını açıkladı.





Salgının havacılık şirketlerine verdiği zararın özellikle ikinci çeyrek bilançolarında daha da netleşmesi bekleniyor.