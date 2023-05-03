Samanyolu Haber /Gündem / Bankalara sözlü talimat: Şirketlere dolar satışına sınırlama /03 Mayıs 2023 12:52

Bankalara sözlü talimat: Şirketlere dolar satışına sınırlama

Merkez Bankası (MB), ‘acil durumlar’ haricinde firmalara dolar satışının sınırlandırılması için bankalara sözlü talimat verdi.

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Merkez Bankası iktidarın ekonomi politikalarını desteklemek için ‘arka kapı’ satışlarıyla döviz kurlarını uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Banka rezervler suyunu çekince altın satmaya da başlamıştı. Seçime giderken TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.

Uzmanlarsa seçimden sonra bu tür piyasa dışı uygulamaların son bulmasını bekliyor. Bu sebeple seçim sonrası TL’nin hızla değer kaybedeceğine dair piysada beklenti oluştu. Bu da TL’yi daha da baskı altına aldı.

İktidar bu baskıyı atlatmak için farklı yolar deniyor.


Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre Merkez Bankası, bankalara ‘dolar’ talimatı verdi. Bankalardan acil olmadığı sürece şirketlere dolar satılmasına sınırlama getirilmesi ve kur korumalı mevduattan (KKM) gelen talebi karşılamaya öncelik vermelerini istedi.

KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı. KKM hesaplarında 21 Nisan haftası itibariyle 1,98 trilyon lira bulunuyor. Bunların çoğu döviz dönüşümlü, yani vade dolunca TL’den dövize çevrilecek.
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