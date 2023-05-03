Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'ın yüzünde farklı bir ifade var' /03 Mayıs 2023 12:41

'Erdoğan'ın yüzünde farklı bir ifade var'

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bir dönem metin yazarlığını üstlendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yüzünde farklı bir ifade olduğunu söyledi. Ünal, "Şahsen bu ifadeyi 'kadere teslimiyet' olarak okumayı yeğliyorum" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, son haftalarda Erdoğan’ın yüzünde farklı bir ifade olduğunu yazdı. 

Okunması zor bir ifade olduğunu söyleyen Ünal, "Önceleri “bu ifadeyi okumakta zorlanan bir ben miyim” diyordum ama çevremde de benzer bir merak olduğunu gördüm. Bildiğimiz, tanıdığımız, aşina olduğumuz bir ifade değil bu" dedi.

"14 Mayıs seçimlerini kazanacak olmanın verdiği rahatlık mı? Hayır, bunun ötesi. Zira o kadar çok seçime girdi ki Erdoğan, seçim öncesi yüzüne yansıyan o rahatlığı, o kendinden eminliği çok iyi tanıyoruz" ifadelerine yer veren Ünal, "Bu yeni ifadede fazlası var. Çevremde kimileri bunu 'umursamazlık', 'aldırmazlık' olarak tanımladılar. Öyle mi? Sanmam. Şahsen bu ifadeyi “kadere teslimiyet” olarak okumayı yeğliyorum" dedi.

“Ne halin varsa gör, umurumda değil” tavrı asla değil bu. Bu metanet, bu dirayet, bu teslimiyet. Bu, vazifesini hakkıyla yapmış olmanın, yetki verilirse aynen devam etmenin, verilmezse takdire boyun eğmenin verdiği rehavet.

Şu an ülkede gönlü, zihni, ruhu en rahat insan Erdoğan. Seçimin sonucu ne olursa olsun, kaybetmeyecek tek kişi Erdoğan. Bence yüzüne de bu yansıyor. Eminim ki millet de engin basiretiyle yüzündeki bu ifadeyi okuyor."
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