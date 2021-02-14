Bankalardan tüm zamanların en yüksek karı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türk bankalarının 2020 yılı içindeki karı neredeyse 60 milyar TL olarak kayıtlara geçti.







Bir önceki yıl ise, bankaların karı 49 milyar 43 milyon olmuştu. Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.





Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.





Bankalar 2016 yılında 37 milyar 530 milyon TL, 2017'de 48 milyar 648 milyon TL, 2018'de 54 milyar 123 milyon TL, 2019'da 49 milyar 43 milyon ve 2020'de 59 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti.