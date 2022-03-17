Samanyolu Haber /Spor / Barcelonalı yıldızdan Galatasaray övgüsü /17 Mart 2022 23:52

Barcelonalı yıldızdan Galatasaray övgüsü

Galatasaray'ın Barcelona'ya 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Katalan ekibinin maçtaki beraberlik golünü atan yıldız oyuncu Pedri, sarı kırmızılı taraftarlara övgü yağdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanyol devi Barcelona ile 0-0'ın rövanşında Nef Stadı'nda karşılaşan Galatasaray dahadan yenik ayrılmasına rağmen, trübünlerdeki binlerce taraftarın perdormansı ses getirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Katalan ekibinin maçtaki beraberlik golünü atan yıldız oyuncu Pedri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "DAHA ÖNCE BU KADAR BASKININ OLDUĞU BİR STATTA OYNAMAMIŞTIM"
Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım" dedi.

Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur" ifadelerini kullandı.

Pedri ayrıca "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
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