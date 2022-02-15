Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile ilgili yeni karar

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Cezaları netleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı. Cezaları netleştiği için bugün adliyeye giderek teslim olan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.





MİT haberi nedeniyle hüküm giyen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest kaldı. Gazetecilerin serbest bırakılma haberini avukatları Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından duyurdu.





Ersöz, yaptığı paylaşımda "Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.





Avukat Ersöz Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile birlikte "Bu da özgürlük pozumuz" notuyla bir de fotoğraf paylaştı.











