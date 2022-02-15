Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Igor Russak imzası taşıyan habere göre Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim sahasında sahte düşmana ait topçu hedeflerine saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim sahasında sahte düşmana ait topçu hedeflerine saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.





Astafyev, “Kırım’da konuşlu olan Güney Askeri Birimi’nden askerler Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Opuk özel eğitim sahasında canlı olarak fırlatma işlemleri gerçekleştirdi. Atışlar sahte düşmana ait 30 kilometre uzaklıktaki topçu hedeflerine yapıldı” ifadelerini kullandı.





Tatbikat sırasında reaktif topçu bataryalarının yönlendirilmesi işlemi Orlan – 10 insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.









Askerler atışlar sırasında tek başına ve gruplar halindeki hedefleri, komuta merkezlerini de imha etti.