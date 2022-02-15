Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat /15 Şubat 2022 22:30

Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat

Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim sahasında sahte düşmana ait topçu hedeflerine saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Igor Russak imzası taşıyan habere göre Rusya’nın Güney Askeri Birimi Sözcüsü Albay Vadim Astafyev, tatbikat çerçevesinde Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Kırım’daki Opuk eğitim sahasında sahte düşmana ait topçu hedeflerine saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Astafyev, “Kırım’da konuşlu olan Güney Askeri Birimi’nden askerler Uragan ve Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile Opuk özel eğitim sahasında canlı olarak fırlatma işlemleri gerçekleştirdi. Atışlar sahte düşmana ait 30 kilometre uzaklıktaki topçu hedeflerine yapıldı” ifadelerini kullandı.

Askerler atışlar sırasında tek başına ve gruplar halindeki hedefleri, komuta merkezlerini de imha etti.

Tatbikat sırasında reaktif topçu bataryalarının yönlendirilmesi işlemi Orlan – 10 insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan Kırım’da roketatar sistemleriyle tatbikat Sonraki Haber >>

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:59