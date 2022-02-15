Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali işçileri eylem yaptı /15 Şubat 2022 22:14

Akkuyu Nükleer Santrali işçileri eylem yaptı

Ocak ayı için olan maaşlarının ödenmediğini belirten Akkuyu Nükleer Santali işçileri eylem yaptı.

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Cumhuriyet'te yer alan ve Gizay Çelik imzası taşıyan habere göre Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral projesinde, taşeron bir firmada çalışan yaklaşık 700 işçi ocak ayı maaşların ödenmemesi ve ücretlerine zam yapılmaması üzerine eylem gerçekleştirdi. İşçiler sabah saatlerinde, Akkuyu santralinden taşeron firmanın binasına yürüdü.

Emekçilerin eylemi sonucunda taşeron firma tarafından maaşların cuma günü yatırılacağı ve işçilerin istediği zam oranının da onaylanacağı bildirildi.

EYLEMLER DEVAM EDER

Protestoya katılan bir işçi Cumhuriyet'e konuştu. Emekçi, "Maaşlar geç geliyordu. Normalde ayın 10'unda maaşların yatması gerekirken ayın 20'si 25'ine uzatmaya başladılar. Bu durum işçileri rahatsız etti. Yüzde 30'luk zam teklifini kabul etmedik. Şu an yüzde 40 zam onaylandı. 18'inde ocak ayının maaşı yatırılacak, 25'inde ise yapılan yüzde 40 zam ne kadara tekabül ediyorsa onu yatıracaklar" dedi.



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