Samanyolu Haber /Gündem / Barolar Yargıtay'ın AYM kararına karşı eyleme geçiyor: /09 Kasım 2023 22:44

Barolar Yargıtay'ın AYM kararına karşı eyleme geçiyor:

Ankara Barosu ve Barolar Birliği, Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi hakkındaki kararı sonrası, Yargıtay'a yürüyeceklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz gün Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği karar, tüm muhalif ve demokrat kesimlerde tepkiye neden oldu.

Muhalefetin "Yargı darbesi" olarak nitelendirdiği olayda Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezasını hak ihali olarak değerlendiren AYM'nin kararına uymadı ve bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'li olduğu bilinen Yargıtay 3. Dairesi üyelerine tepkiler yağarken, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'nden Yargıtay'a yürüyüş çağrısı geldi.

Ankara Barosu'nun paylaştığı programa göre, saat 9.05'te Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anacak. Ardından 9:30'da yürüşe geçecekler. Son olarak Ahlatlıbel Yargıtay Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapacaklar.

Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısı şöyle:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasal düzeni açıkça ihlal eden kararı karşısında hukuk devletine sahip çıkıyor; tüm meslektaşlarımızı basın açıklamasına ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndan Yargıtay'a yapacağımız “Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşünde buluşmaya davet ediyoruz."

Ankara Barosu'nun çağrısı:

"Yargıtay'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını Tasfiye Etme Girişimine Karşı YARGITAY'A YÜRÜYORUZ! Tüm meslektaşlarımızı ellerinde Anayasa ve sırtlarında cübbeleri ile yürüyüşe davet ediyoruz."
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