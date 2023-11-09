Samanyolu Haber /Dünya / Mısır savaş sonrası Gazze'nin güvenliğini yönetme teklifini reddetti /09 Kasım 2023 23:24

Mısır savaş sonrası Gazze'nin güvenliğini yönetme teklifini reddetti

Öneri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ın salı günü el Sisi ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ile Kahire'de yaptığı toplantıda sunuldu

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Euronews'te yer alan habere göre Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, savaşın bitiminden sonra Filistin Otoritesi (PA) yönetimi devralıncaya kadar Mısır'ın Gazze'deki güvenliği yönetmesi yönündeki öneriyi reddetti.

Wall Street Journal'ın üst düzey Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, öneri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ın salı günü el Sisi ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ile Kahire'de yaptığı toplantıda sunuldu.

El Sisi, Mısır hükümetinin "Gazze Şeridi sınırında güvenliğin korunmasına yardımcı olması nedeniyle Hamas'ın ortadan kaldırılmasında bir rol oynamayacağını" belirtti.

Sky News Arabia muhabirine göre Mısırlı kaynaklar, el Sisi'nin Gazze Şeridi'nde “İsrail varlığını” reddettiğini doğrulayarak, Kahire'nin ayrıca bölgede NATO veya herhangi bir yabancı kuvvetin varlığını da istemediğini ekledi.

Kaynaklar, el Sisi'nin ayrıca Filistin davası için iki devletli çözüm dışında bir çözüm görmediğini de yineledi.

Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'nin güvenliğini "belirsiz bir süre" boyunca yöneteceğini açıkladı. Bu, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal edeceğine yönelik endişelere yol açtı.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesine ve Filistin nüfusunun başka bölgeye taşınmasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'i savaş sonrası Gazze'yi işgal etmemeye çağırdı ancak "geçiş dönemi" olabileceğini öne sürdü.

Washington, Gazze'nin yeni dönemde Hamas'ın kontrolünde olmasını istemiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başlamasından bu yana Gazze'de 1,5 milyondan fazla insan yerinden edildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca İsrail'in Gazze'deki  bombardımanı nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk ve 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 560 kişiye ulaştığını, 25 binden fazala kişinin yaralandığını açıkladı.
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