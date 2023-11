Gazze’de 1400’ü çocuk 2 binden fazla kişi enkaz altında

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıyla ilgili her geçen an yeni bir gelişme yaşanıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.



İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812’ye çıktığını belirtti.



İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, 7 Ekim’den bu yana enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.



SAĞLIK SEKTÖRÜ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ



Saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ve hastanenin hizmet dışı kaldığını kaydeden Kudra, bu konuda son güncellemeleri de paylaştı.



Kudra, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 130 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını dile getirdi.



Yardım çağrılarında bulunduklarını ancak bunlara cevap alamadıklarını kaydeden Kudra, yakıt sıkıntısı nedeniyle Göz Hastanesi ile Ruh Sağlığı Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesinde çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğunu, yoğun bakım ve kreşin yalnızca küçük bir jeneratör çalıştırılarak çalışır durumda tutulacağını aktardı.



Kudra, Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinin yakıt yetersizliği nedeniyle 24 saat, Şifa Hastanesi’nin de 36 saat içinde hizmet dışı kalacağını belirtti.



Kudra, şu ana kadar Refah Sınır Kapısından, 99 yaralı ve 73 refakatçiyi tahliye edebildikleri bilgisini paylaştı.



Kudra, İsrail’in, Gazze’nin kuzeyinde hastanelerde hasta, yaralı, sağlık çalışanı ve yerinden edilmişlerin de aralarında bulunduğu 900 bin kişiyi aç, susuz, ilaçsız ve korumasız bıraktığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu kaydetti.



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) da eleştiren Kudra, ajansın, tüm sağlık hizmetlerini aksattığını, çocukları aşısız, hamileleri takipsiz ve kronik hastalığı olanları da müdahalesiz bıraktığını ifade etti.



BIDEN: DAHA UZUN BİR ATEŞKES GEREKİYOR



ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’de üç günlük bir ateşkes istediğini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin tahliye edilmesi için mevcut süreden daha uzun bir ateşkes olması gerektiğini söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.



Araların insanı yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin “zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına” olanak tanıyacağını savunan Kirby, “Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım.” dedi. Kirby ayrıca, İsrail’in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.



Söz konusu duraklamaların, Gazze’de tutulan 200’den fazla rehinenin serbest bırakılması çabalarını da kolaylaştırabileceğini söyleyen Kirby, duraklamalarla ilgili bildirimlerinin nasıl yapılacağı konusundaki bir soruya ise İsrail ordusunu adres gösterdi.



Kirby, Gazze’ye günde 150 tır insani yardım girişine izin vermesi için ABD'nin İsrail ile görüşmelere devam ettiğini, bu çabalar doğrultusunda önceki gün 96, dün de 106 tır insani yardım malzemesinin Gazze’ye girişinin gerçekleştiğini kaydetti.



Hedeflenen rakamların doğru yönde ilerlediğini savunan Kirby, “Bunu abartmak istemiyorum ancak genel olarak kamyonların sayısı artıyor ve bu iyi bir şey. Bu akışı sürdürüp sürdüremeyeceğimizi, hızlandırıp artıramayacağımızı görmek için İsrail’le birlikte çalışacağız.” dedi. Kirby, öte yandan “ateşkes” ile ilgili bir soruya da Hamas'ın bundan yararlanacağı gerekçesiyle ABD’nin bunun için hala doğru bir zaman olmadığına inandığını tekrarladı.



BM, İsrail’in Gazze’de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.



İSRAİL’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI



İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de çatışmaların devam ettiğine dikkati çekilerek, “Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, İsrail’in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine uzanan ve sivillerin güneye geçmesi için açılan “güvenli koridorlara” izin verdiği vurgulandı.



Dün 50 bin Gazzelinin bu koridordan geçtiğine işaret edilen açıklamada, Gazze sakinlerine güneye gitmeleri yönündeki çağrı yinelendi.



İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklaması, Beyaz Saray’dan yapılan ve İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için “saldırılara günde 4 saat ara vermeyi” kabul ettiğini bildiren açıklamanın ardından geldi.



Beyaz Saray, açıklamasında “çatışmalara insani ara” verilmesinden bahsederken, İsrail Başbakanlığının açıklamasında ise çatışmalara ara verilmeyeceği vurgulanarak sadece “insani koridor” açıldığının belirtilmesi dikkati çekti.



İsrail ordusu, pazar gününden bu yana, şiddetli bombardımanlarla yerinden ettiği Gazzelilerin kuzeyden güneye zorla göç ettirmek için Salaheddin Yolu üzerinde günlük dört saatlik bir insani koridor açıyor.



ABD ve Batılı bazı ülkeler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durması anlamına gelecek bir ateşkese destek vermezken, saatlerle sınırlı olan duraklamalar anlamına gelen “çatışmalara insani ara verilmesi”ni gündemde tutuyor.



MÜLTECİ KAMPINA YENİDEN SALDIRI DÜZENLENDİ



İsrail güçleri, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi. Baskınlara karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, baskında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 13’ü yaralandı.



Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Cenin’de kendilerine ait ambulansın hedef alındığı, bir sağlık görevlisinin gerçek mermiyle sırtından yaralandığı” aktarıldı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 174’e yükseldi.



Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta toplanan binlerce çocuk, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukları öldürmesini protesto etti.



“DAHA NE KADAR FİLİSTİNLİ ÖLMELİ?”



Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Paris’te düzenlenen “Gazze için Uluslararası İnsani Konferans”ta konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetine icabet ederek konferansa katılan taraflara teşekkür eden Iştiyye, Gazze’deki yıkıma ve insani krize dikkati çekerek, savaşın son bulması için “Daha ne kadar Filistinli ölmeli?” diye sordu.



Filistin halkının “acı tarihinin” 7 Ekim’de değil 75 yıl önce başladığını vurgulayan Iştiyye, “meşru müdafaanın bir başkasının toprağını işgal anlamına gelmediğini” belirtti.



İsrail kabinesinin tüm Filistinlileri hedef alan açıklamalarını hatırlatan Iştiyye, İsrail’in Hamas’a karşı değil tüm Filistin halkına savaş açtığını söyledi.



Kimsenin çocukların öldürülmesini haklı çıkaramayacağını ifade eden Iştiyye, İsrail’in açık şekilde uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.



Iştiyye, uluslararası toplumun İsrail-Filistin meselesine yaklaşımında “çifte standardından” uzaklaşması gerektiğinin altını çizerek Gazze’deki yaralıların kurtarılmasının ve bölgeye elektrik, su ve tıbbi yardım ulaştırılmasının öncelikli kılınması gerektiğini kaydetti.



Yardımların sadece Gazze’nin güneyine değil bütün bölgelerine ulaştırılması gerektiğini dile getiren Iştiyye, Gazze’nin güneyinde yeni bir kamp kurulmasına “kesinlikle” karşı olduklarını, bunun kuzeyin tamamen tahliyesi anlamına geleceğini dile getirdi.



Filistin topraklarının bölünemeyeceğini, Gazze Şeridi hakkında konuşmanın tüm Filistin topraklarının geleceğine ilişkin bir konuşma yapılmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Iştiyye şöyle konuştu:



“Bu konferans ile bir kez daha hepimiz ‘savaşın son bulmasını istiyoruz’ diyelim. Ve yarından bahsettiğimizde, bu sadece Gazze Şeridi’ndeki yarın değil, tüm Filistin topraklarındaki yarın. Biliyoruz ki, İsrail’de de bir yarın olacak ve uluslararası mahkemeler suçluları yargılamak için açık bir pozisyon almalı. Uluslararası insancıl hukuk herkes için bağlayıcıdır. Eğer bu masanın etrafında insancıl hukukun savunucuları olarak toplandıysak, Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız.”



2 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.



İsrail ordusunun söz konusu operasyonlar kapsamında 29 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunların arasında bir kadın ile 2 gazetecinin olduğu aktarıldı.



Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 300’e ulaştığı ifade edildi.



Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi.



Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğu bilgisini verdi.



Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.



MSF: GAZZE’DE GÜVENLİ BİR ALAN YOK



Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağrısıyla “Gazze için Uluslararası İnsani Konferans” düzenlendi.



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Misyonu Başkanı İsabelle Defourny, konferansta Gazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 30’unun, İsrail’in Filistin halkına sığınmasını söylediği Gazze’nin güneyindeki bölgelerde öldüğünü hatırlatarak, “bugün Gazze’de güvenli bir alanın olmadığını” söyledi.



İsrail’in Gazze’de hastanelerin tahliye edilmesi çağrılarının “tehlikeli” olduğuna işaret eden Defourny, söz konusu sağlık kurumlarının bombalanmaması konusunda garanti istedi.



Defourny, Gazze’deki sağlık sisteminin çökmekte olduğuna dikkati çekerek, ateşkes çağrısında bulundu.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, bölgede insanların hayatlarını kurtarmanın başat mesele olduğunu belirtti.



Gazze’ye hızlı bir insani yardımın ulaşmasının önemine dikkati çeken Egger, Gazze’de insani yardım alanında çalışanların ve sivillerin korunması isteyerek, burada yerinden edinilen ailelerin geri dönmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.



Egger ülkelere, bölgede Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı.



GUTERRES: DESTEĞİNİZİ TALEP EDİYORUM



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle Paris’te düzenlenen “Gazze’deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans”a bir video mesaj gönderdi.



Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Gazze’deki sivillerin “hiç bitmeyen kabusla” karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, “Mahalleleri yıkıldı, sevdikleri öldürüldü. Tepelerine bombalar yağarken en temel ihtiyaçları olan su, gıda, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyorlar.” diye konuştu.



Gazze’ye hayat kurtarıcı yardımın girmeye başladığını dile getiren Guterres, ancak bunu “okyanusta küçük bir damlacık” şeklinde niteleyerek, ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret etti.



Gazze’deki sivillerin korunması ve onlara yardım sağlanması için acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.



Guterres, hastaneler, BM tesisleri, sığınaklar ve okulların korunması, yakıt dahil temel ihtiyaçların güvenli erişiminin sağlanması ve BM’nin Gazze halkı için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.



“Desteğinizi talep ediyorum. Şimdi somut adım atma zamanı. Birlikte bu korkunç acıyı dindirmeye yardımcı olabiliriz.” diyen Guterres, Gazze halkına “bir umut ışığı, dayanışma mesajı” vererek dünyanın onları umursadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.



BM: YARDIMLAR YETERLİ OLMAYACAK



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne saldırıları 34. gününde artarak sürerken, Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı’ndan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 187 yardım tırı daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle Paris’te düzenlenen “Gazze’deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans”ta konuştu.



Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve insan onuruna saygı duyması gerektiğini belirten Griffiths, sivillerin korunması çağrısını yineledi.



Griffiths, Gazze’de “güvenli bölge” olarak belirtilen alanlarda dahi sivillerin güvende olmadığını ve bu konuda endişe duyduklarını belirtti.



Gazze’ye su ve gıda gibi yardımların ulaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bölgedeki insanların ihtiyaçlarının giderek artacağını, bu nedenle yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.



İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze’ye insani yardımlar Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan sağlanıyor.



HAMAS’TAN GÖSTERİ ÇAĞRISI



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gelecek Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Gazze Şeridi’nin halkıyla; çocukları, kadınları, hastaları ve yaralılarıyla dayanışmayı güçlendirme, savunmasız sivillere yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için işgalcilere ve ABD yönetimine baskı günleri olsun.” denildi.



Açıklamada, “Filistin halkını, Arap ve İslam alemini, faşist Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik barbar saldırılarını sürdürmesi karşısında, başkentlerde, kentlerde ve meydanlarda protestolarını artırmaya ve sürdürmeye çağırıyoruz.” denildi.



Hamas, gösterilerde “Filistin halkının kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini tayin etme haklarının desteklenmesi, saldırıların ve ABD’nin buna verdiği desteğin kınanması” çağrısı yaptı.



İSRAİL, LÜBNAN’A BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRDI



Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusu, Lübnan toprakları içerisinde yer alan ve sınırdaki El-Hiyam Ovası’na birden fazla beyaz fosfor bombası fırlattı.



Fosfor bombası nedeniyle ova üzerinde bir müddet “beyaz bir sis” yayılırken, beyaz fosfor uzun süre havada kaldı.



İsrail ayrıca, Kefr Kella ve Burc el-Mulk beldelerinin çevreleriyle Hamamis Tepelerini de ağır topçu atışlarıyla vurdu.



Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail tarafındaki Metula yerleşim birimine güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.



Sınırdan İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sesleri gelmeye devam ediyor.



Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası ile saldırılar düzenlediğini belirtmişti.



Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail’in fosfor saldırısı nedeniyle 40 bin zeytin ağacının tamamen yandığını duyurmuştu.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.



GAZZE’DE SON DURUM



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35’i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.



Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.