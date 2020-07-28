Samanyolu Haber /Gündem / Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sumela telefonu /28 Temmuz 2020 21:48

Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sumela telefonu

Restorasyon sonrasında yeniden ziyarete açılan Sumela Manastırı ile ilgili Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu geldiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade etti. Bartholomeos, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik etti.
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