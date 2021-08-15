Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir, Mert Günok ayrılığını açıkladı! /15 Ağustos 2021 13:47

Başakşehir, Mert Günok ayrılığını açıkladı!

Başakşehir, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok, kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, Medipol Başakşehir'de tüm kulvarlarda 100'ün üzerinde müsabakada forma giyen 32 yaşındaki file bekçisiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımızın da birinci kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Tecrübeli kalecinin kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
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